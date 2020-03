Ukrayna'ya İzmir çıkarması

Her yıl yapılan ve dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı Ukrain Fashion Week'e bu yıl Türkler damga vurdu.Ukrain Fashion Week'te bu yılda Türkler dikkat çekti. Organizasyona, İzmir 'in yanı sıra çok sayıda Türk moda firması ve modeller katıldı. Toplamında 14 defilenin yer aldığı moda haftası tıklım tıklım izleyici akınına uğradı. Ukrain Fashion Week'te 2020 yılının yaz kreasyonları tanıtılırken, Türk markaları adeta şov yaptı. Moda tutkunlarının tam not verdiği etkinliklerde, Türkiye'yi temsil eden Nazrin Efendizade podyumda beğeni topladı. - İZMİR

Kaynak: İHA