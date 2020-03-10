Ukrayna'ya İzmir çıkarması
Her yıl yapılan ve dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı Ukrain Fashion Week'e bu yıl Türkler damga vurdu.
10.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:34
Her yıl yapılan ve dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı Ukrain Fashion Week'e bu yıl Türkler damga vurdu.
Ukrain Fashion Week'te bu yılda Türkler dikkat çekti. Organizasyona, İzmir 'in yanı sıra çok sayıda Türk moda firması ve modeller katıldı. Toplamında 14 defilenin yer aldığı moda haftası tıklım tıklım izleyici akınına uğradı. Ukrain Fashion Week'te 2020 yılının yaz kreasyonları tanıtılırken, Türk markaları adeta şov yaptı. Moda tutkunlarının tam not verdiği etkinliklerde, Türkiye'yi temsil eden Nazrin Efendizade podyumda beğeni topladı. - İZMİR
Ukrain Fashion Week'te bu yılda Türkler dikkat çekti. Organizasyona, İzmir 'in yanı sıra çok sayıda Türk moda firması ve modeller katıldı. Toplamında 14 defilenin yer aldığı moda haftası tıklım tıklım izleyici akınına uğradı. Ukrain Fashion Week'te 2020 yılının yaz kreasyonları tanıtılırken, Türk markaları adeta şov yaptı. Moda tutkunlarının tam not verdiği etkinliklerde, Türkiye'yi temsil eden Nazrin Efendizade podyumda beğeni topladı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ukrayna'ya İzmir çıkarması
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Magazin
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Magazin
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Magazin
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Magazin
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Magazin
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Magazin
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor