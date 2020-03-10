Menü
Haberler ›› Dünya ››Ukrayna'ya Türk modeli organize sanayi bölgeleri - Haberler

Ukrayna'ya Türk modeli organize sanayi bölgeleri

Türkiye'den yatırımcıların ilgisinin giderek arttığı Ukrayna'da Türk şirketlerinin ağırlıkta olacağı organize sanayi bölgelerinin inşasına başlanıyor.

10.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:12
Ukrayna'ya Türk modeli organize sanayi bölgeleri

Türkiye 'den yatırımcıların ilgisinin giderek arttığı Ukrayna 'da Türk şirketlerinin ağırlıkta olacağı organize sanayi bölgelerinin inşasına başlanıyor.

Ukrayna'nın ilk organize sanayi bölgeleri (OSB) Türklerin girişimiyle kuruluyor. Ülkede Türkiye'nin model alınacağı OSB'lerin inşası için yıllardır süren çalışmalarda sona gelindi. Yaklaşık 20 senedir konuyla ilgili Ukrayna makamlarıyla görüşmelerde bulunduğunu, ancak çeşitli nedenlerle projenin daha önce hayata geçirilemediğini belirten iş insanı İsmail Hacıoğlu, ülkenin 7 şehrinde organize sanayi bölgelerinin kurulması için hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Projeyle ilgili bilgi veren Hacıoğlu, "Mariupol kentinde kurulacak OSB için Ukrayna devletinden onay aldık. Mart ayının sonunda altyapı ihaleleri açılacak. 6 fabrikanın inşasına bu sene başlanacak. OSB'deki tüm fabrikalar 3 sene içinde faaliyete geçecek. 10 Türk, 1 Alman ve 1 Ukrayna sermayeli fabrika yer alacak. 1500 kişinin çalışacağı OSB'nin yıllık hedeflenen cirosu 78 milyon dolar" dedi.

5 SENEDE 20 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Ukrayna genelinde 5 sene içinde 20 OSB inşa edilmesinin planladığını belirten Hacıoğlu, "Mariupol'ün yanı sıra Dnipro, Pereyaslav, Herson, Geniçesk, Malin ve Nikolayev şehirlerinde de OSB'lerinin kurulması için gerekli anlaşmalar yapıldı, araziler tahsis edildi. Projelerle ilgili çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Projelere Türk şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen iş insanı, "OSB'lerin bulunduğu bölgelerdeki ham maddeleri işlemeyi amaçlıyoruz. Ukrayna'ya halihazırda mal satan şirketler, Türkiye'den getirdikleri yarı mamullerle Ukrayna'daki OSB'lerde üretim yapabilecekler. Böylece nakliye masraflarını önemli ölçüde azaltabilecekler. Ukrayna şu anda Avrupa'ya açılmak için bir durak. İş gücü ve enerji artık eskisi kadar ucuz olmasa da ülkenin en büyük avantajı sahip olduğu ham madde" şeklinde bilgi verdi.

"UKRAYNA'DA GÜÇLÜ BİR TÜRK SERMAYESİ HEDEFLİYORUZ"

OSB'lerin yaygınlaştırılmasıyla Ukrayna ekonomisinde Türklerin ağırlığını artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Hacıoğlu, "Ülkede ekonomiye ne kadar hakim olursak, söz hakkımız da o kadar fazla olur. Vatanını, milletini seven bir iş insanı olarak benim hedefim, bu ülkede güçlü bir Türk sermayesi yaratmak. Böylece zaten iyi durumda olan Türkiye-Ukrayna ilişkileri de daha sağlam bir zemine oturacaktır" ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Ukrayna, Dünya
Paylaş

Manşet 

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Haberler
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Haberler
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Haberler
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor