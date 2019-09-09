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Ukrayna'ya yeni havaalanı

Ukrayna Altyapı Bakanı Yuriy Lavrenyuk, ülkede yapılacak yeni havalimanının inşaatına 2020 yılında başlanacağını duyurdu.

09.09.2019 10:20 Ukrayna'ya yeni havaalanı
Ukrayna Altyapı Bakanı Yuriy Lavrenyuk, ülkede yapılacak yeni havalimanının inşaatına 2020 yılında başlanacağını duyurdu.

Kişisel Facebook hesabından bir açıklama yapan Ukrayna Altyapı Bakanı Yuriy Lavrenyuk, Mukaçeva'ya havaalanı inşa edileceğini söyledi. 2020 yılında inşaatına başlanması planlanan havaalanındaki pistlerin çok amaçlı olacağını ifade eden Bakan Lavrenyuk, finansman için Savunma Bakanlığından da görüş beklendiğini ifade etti.

Mukaçeva, Ukrayna'nın batısındaki Zakarpatiya Bölgesi sınırları içinde yer alıyor. - KİEV

Mehmet Cahit Turhan, Facebook, Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

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