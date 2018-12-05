Ukrayna Yeni Kilisesi İçin Toplanacak

Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin oluşturulması için düzenlenecek olan ilk toplantının Aralık
ayı içerisinde gerçekleşeceğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, katıldığı bir televizyon programında bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin oluşturulması için düzenlenecek olan ilk toplantının Aralık ayı içerisinde gerçekleşeceğini söyledi. Poroşenko toplantıda bilge bir şekilde bir başpiskopos seçebilmelerini umduklarını belirtti. Poroşenko konuşmasında kilisenin, başpiskopos seçiminde sıkıntı çıkarması halinde başkanlığın konuya müdahale edebileceğini ama bunun yaşanmasını istemediklerini belirtti.
Poroşenko seçilecek olan yeni liderin İstanbul
'daki Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi
'ni ziyaret edeceğini de aktardı. Rus basını ise düzenlenecek olan toplantının bu ayın 15'inde gerçekleşeceğini iddia etti.
Ukrayna lideri Poroşenko, Kasım ayı başında İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Ukrayna Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılığına ilişkin bir anlaşmayı onaylamıştı. - KİEV
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:55