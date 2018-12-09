- Ukraynalı aktivistler Rus Kızılordu Korosu'nun konserini bastı

09 Aralık 2018 Pazar 11:34



09 Aralık 2018 Pazar 11:34

- Ukraynalı aktivistler Rus Kızılordu Korosu'nun konserini bastıVARŞOVA - Polonya'da düzenlenen Rus Kızılordu Korosu konseri sırasında Ukraynalı protestocular sahneyi basarak, Rusya'yı protesto etti. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik kültür etkinliklerine de yansıdı. Dünyanın en ünlü askeri müzik gruplarından olan Rus Kızılordu Korosu'nun Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde verdiği konserde Ukraynalı aktivistler sahneyi bastı. Kızılordu'nun konseri sırasında Ruslara ait dans gösterisi yapan grubun sahneden ayrılmasının ardından 2 Ukrayna vatandaşı bir anda sahneye atladı. Slogan atarak sahneye çıkan Ukraynalı aktivistler pankartlar açarak Rusya'yı protesto etti. Ukrayna ve Polonya bayrakları açan kişilere ilk olarak güvenlik görevlileri müdahale etti.Yaşanan bu ilk protesto olayı sırasında güvenlik görevlileri protestocu 2 kişiyi sahneden indirdi. Bu sırada salonda konseri izleyen sanatseverler korkuya kapılarak çığlık çığlığa bağırdı. Olayları sadece izlemekle yetinen Kızılordu üyeleri protestocuların salondan çıkarılmasının ardından konserlerine devam etti. Salonun dışarısına çıkartılan protestocular amaçlarına ulaşmak için protestolarını salonun dışında da sürdürdü. Aktivistler protesto görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Yayınlanan görüntüler Rus, Polonya ve Ukrayna basınında geniş yer bulunca protestocular hedefine ulaşmış oldu.