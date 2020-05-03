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Ukraynalı belediye başkanından Zelenski'ye rest Direnişe geçeriz

Ukraynalı belediye başkanından Zelenski'ye rest Direnişe geçerizSonat KEREMKIEV, (DHA)- Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen işletme sahiplerinin protestoları sürerken, bir belediye başkanı karantina önlemlerini hafiflettiği...

03.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:09
Ukraynalı belediye başkanından Zelenski'ye rest Direnişe geçeriz
Sonat KEREMKIEV, (DHA)- Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen işletme sahiplerinin protestoları sürerken, bir belediye başkanı karantina önlemlerini hafiflettiği gerekçesiyle kendisini uyaran Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'e 'kent olarak direnişe geçme' tehdidinde bulundu.
Ukrayna'nın Çerkasi kenti Belediye Başkanı Anatoliy Bondarenko, karantina önlemlerini hafiflettiği gerekçesiyle kendisini uyaran Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'e meydan okuyarak, 'kentte direniş başlatma' tehdidi savurdu. Zelenski, hükümetin ülke genelinde karantina önlemlerini 11 Mayıs'a kadar sürdürme kararına rağmen, 1 Mayıs'tan itibaren bazı tedbirleri gevşetme kararı alan Çerkasi Belediyesi'nin 'bunun hesabını vermesi gerektiğini' söyledi. İçişleri Bakanı Arsen Avakov da Belediye Başkanı Bondarenko'nın bu adımına 'sert şekilde karşılık verileceğini' açıkladı.
'DİRENİRİZ, GEREKİRSE TÜM ÜLKEYİ BİRLEŞTİRİRİZ'
Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko'nun bugün muhalefetteki Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanı olan Anatoliy Bondarenko ise karantina önlemlerinin hafifletilmesi nedeniyle soruşturma başlatılması halinde 'kent olarak direneceklerini' açıkladı. Zelenski'ye seslenen belediye başkanı, 'Sayın Başkan, bunu unutmayın, Çerkasi direniş gösterecek. Gerekirse tüm Ukrayna'yı birleştiririz' ifadelerinde bulundu. Ukrayna'da karantina önlemleri nedeniyle zarara uğrayan küçük işletmelerin sahipleri, 1 Mayıs tarihinden itibaren karantinanın sonlandırılması ve çalışmalarına izin verilmesi talebiyle Bakanlar Kurulu binası önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı.
UKRAYNA'DA SON DURUM
Ukrayna'da tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının bugün itibarıyla 11 bin 913'e, virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 288'e yükseldiği açıklandı. Ukraynalı belediye başkanından Zelenski’ye rest Direnişe geçeriz

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ukrayna, 1 Mayıs, DHA, Güncel, Haber

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