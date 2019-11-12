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Ukraynalı genç kadın 3 haftada Türkçe okuma yazmayı öğrendi

- Ukraynalı genç kadın 3 haftada Türkçe okuma yazmayı öğrendi Halk Eğitim Merkezinde açılan okuma yazma kurslarına katılan Ukraynalı Olha Smolniakova 3 hafta gibi kısa bir sürede okuma yazma öğrendi Türkçeyi dil bilgisi kurallarıyla öğrenmek isteyen Ukraynalı kadının hedefi tercümanlıkMANİSA...

12.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:59
- Ukraynalı genç kadın 3 haftada Türkçe okuma yazmayı öğrendi
Halk Eğitim Merkezinde açılan okuma yazma kurslarına katılan Ukraynalı Olha Smolniakova 3 hafta gibi kısa bir sürede okuma yazma öğrendi
Türkçeyi dil bilgisi kurallarıyla öğrenmek isteyen Ukraynalı kadının hedefi tercümanlık
MANİSA - Ukrayna'da üniversitenin bölümünü bitirdikten sonra Manisa'nın ilçesine gelen 29 yaşındaki Olha Smolniakova hedefleri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezinde başladığı Türkçe okuma yazma kursunun 3. haftasında tüm kursiyerlerden önce okuma yazma öğrenerek dikkat çekti. Hedefi Alaşehir'deki ihracatçı firmalarda tercümanlık yapmak olan Olha Smolniakova Türkçeyi dil bilgisiyle öğrenebilmek için büyük bir gayret sarf ediyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma-yazma kursu devam ediyor. 3 hafta önce başlayan kursta kursiyerler büyük bir azimle okuma-yazma öğrenmek için çalışırken Ukraynalı ekonomi bölümü mezunu 29 yaşındaki Olha Smolniakova çok kısa sürede Türkçe okuma yazmayı öğrendi. Bir yıl boyunca sürecek olan kursta hedefi Türkçeyi dil bilgisi kurallarıyla öğrenmek olduğunu ve Türkiye'de tercümanlık yapmak olduğunu kaydeden Olha Smolniakova azmiyle dikkat çekti.
Alaşehir Halk Eğitim Merkezinde okuma yazma kursu açıldığını duyan Olha Smolniakova kurslara katılmak istediğini Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez'e ilettiğini ve kursa katılması için bir sakınca olmadığını öğrendiğini kaydederek, "Ben Ukraynalıyım. Ukrayna'da üniversite bitirdim. Şu an Türkiye'de yaşıyorum. Çok daha iyi Türkçe öğrenmek istiyorum. Dil bilgisini öğrenmek istiyorum. O yüzden buraya Halk Eğitim Merkezi'ne geldim. Çok iyi öğrenmek istiyorum. Hoca Hanım yardımcı oluyor. İnşallah çok iyi öğreneceğim. Bir gün tercüman olabilirim. Ukrayna'da ekonomi Üniversitesi bitirdim. 2-3 haftadır devam ediyoruz. Başarılı oldum." dedi.
Halk Eğitim Merkezi Okuma yazma öğretmeni Temran Soylu Elçi ise şunları söyledi: "Olha buraya geldiğinde, okuma yazma öğrenmek istediğini, Türkçe öğrenmek istediğini söyledi. Bunu kısa sürede yaptı. Üç hafta gibi kısa bir sürede bunu başardı. Kendisi Türkçeyi dil bilgisi kurallarıyla öğrenmek istediğini söyledi. Bununla birlikte biraz ilerlemeye çalışıyoruz. Türkçeyi öğrenmek için çok istekli. Kurallarına uygun konuşmak istediğini belirtti. Bununla ilgili ben de Olha'ya yardımcı olmaya çalışıyorum.
Ukraynalı genç kadın 3 haftada Türkçe okuma yazmayı öğrendi

Alaşehir, Ekonomi, Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA


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