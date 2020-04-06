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Ukraynalı işadamından aşevine anlamlı bağış

Antalya'da yaşayan Ukraynalı iş insanı Ivan Shevchenko, Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüs salgını dolayısıyla kapasitesi 2 katına çıkartılarak günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevine gıda bağışında bulundu.

06.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:49
Ukraynalı işadamından aşevine anlamlı bağış
Antalya 'da yaşayan Ukraynalı iş insanı Ivan Shevchenko, Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüs salgını dolayısıyla kapasitesi 2 katına çıkartılarak günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevine gıda bağışında bulundu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yerinde bulunan aşevi, korona virüs salgını dolayısıyla kapasitesini iki katına çıkardı. Salgın öncesi, gerçek ihtiyaç sahibi 930 kişinin günlük yemek ihtiyacını karşılayan aşevi, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yaklaşık 2 bin kişinin yemek ihtiyacının karşılamaya başladı.

Salgının seyrine göre daha fazla sayıda insana ulaşmak için çalışmalarını da bir yandan sürdüren aşevi, gıda bağışları almaya devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi aşevine bağışta bulunan bir isim de 2014 yılında Antalya'ya yerleşen işadamı Ivan Shevchenko oldu. Antalya'da dana, tavuk ve hindi eti ürünleri üzerine çalışan Shevchenko, aşevine et ve et ürünleri bağışladı.

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte Başkan Uysal'ı da ziyaret eden Shevchenko, 2014 yılında son derece güvenli bir şehir olduğu için ailesiyle Antalya'ya yerleştiğini anlattı. Ukraynalı işadamı, Muratpaşa'da oluşturulan dayanışma, birlik ve beraberlik ortamının ne kadar önemli olduğunun bu süreçte bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Başkan Uysal ise destekleri dolayısıyla Shevchenko'ya teşekkürlerini dile getirirken aşevinin uzun yıllardır bağışlarla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Aşevinin bu süreçte her türlü gıda bağışını kabul ettiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Hep birlikte, dayanışma içinde gerçek ihtiyaç sahibi komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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