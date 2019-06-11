Ukraynalı kadın, pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli Yüzbaşı Levent Arslan
'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Arslan'ın Ukrayna
uyruklu eşi İrina Arslan, cenazenin tabuta konulmasını gözyaşları içinde izledi.
Dün öğleden sonra Manavgat ilçesinin Sorgun
mevkisi yakınlarında sivil eğitim uçağının karpuz tarlarına düşmesi sonucu, emekli pilot yüzbaşı Levent Arslan (54) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğrencisi Ataberk Gökmen hayatını kaybetmişti. Kazada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün de yaralanmıştı. Levent Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesinden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna getirildi. Arslan'ın yakınları ve meslektaşları da morga geldi. Levent Arslan'ın Ukrayna uyruklu eşi Irina Arslan da morg kapısı önünde saatlerce oturdu. Irina Arslan, telefonundan eşinin fotoğraflarına baktı. Arslan'ın yoğun isteği üzerine eşinin yüzünün görmesine izin verildi.
Otopsi işleminin ardından Arslan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından morgdan alınıp Uncalı Kent Mezarlığı'na götürüldü. Levent Arslan'ın cenazesinin yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından Kurşunlu
Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden Ataberk Gökmen'in cenazesi de adli tıp morguna getirildi. Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün'ün tedavisine ise Akdeniz Üniversitesi
Hastanesinde devam edildiği öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Manavgat
, Levent Arslan
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