Menü
Haberler››Güncel››Ukraynalı milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi - Güncel

Ukraynalı milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi

NUR Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Sergey Şahov'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

18.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:18
Ukraynalı milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi
NUR Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Sergey Şahov'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Şahov, telefon bağlantısı yaptığı bir televizyon programında, kendisinde virüsün çıktığını söyledi.
Kiev bölgesinde, acil durum ilan edildi.
Rusya'da vaka sayısı 147'ye ulaştı
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Moskova bölgesinde 31, Tomsk bölgesinde 1 ve Novosibirsk bölgesinde 1 vatandaşta daha virüsün tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 147'ye yükseldi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, salgın nedeniyle ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'a yapılacak uçak seferlerine sınırlama getirildiğini açıkladı.
Spor Bakanlığı ise 21 Mart'tan itibaren ülkedeki spor etkinliklerinin iptal edilmesini önerirken, Kayak Federasyonu Milli Kayak Şampiyonasını iptal etti.
Belarus'ta 51 vaka
Belarus Sağlık Bakanlığı, 51 kişide virüsün rastlandığını açıkladı.
Özbekistan'da 2 yeni vaka
Özbekistan'da 2 vaka daha tespit edilerek toplam sayı 15 oldu.
Kazakistan'da Kovid-19 vakası 36
Kazakistan'da virüse 1 kişide daha rastlanmasıyla sayı 36'ya çıktı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Milletvekili, Koronavirüs, Ukrayna, Rusya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Güncel
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Güncel
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Loading