Haberler » Güncel » Ukraynalı turist milyonluk araçla kaza yaptı - Haber

Ukraynalı turist milyonluk araçla kaza yaptı

ANTALYA'da, Ukraynalı Mark First'in kullandığı yaklaşık 1 milyon liralık otomobil, bariyerlere çarparak kullanılmaz hale geldi.

01.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:08Ukraynalı turist milyonluk araçla kaza yaptı

ANTALYA'da, Ukraynalı Mark First'in kullandığı yaklaşık 1 milyon liralık otomobil, bariyerlere çarparak kullanılmaz hale geldi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nden yönüne giden Ukraynalı Mark First'in kullandığı 34 CJE 567 plakalı lüks otomobil, Seyir Tepe yakınlarında kontrolden çıktı. Otomobil, önce bariyerlere, ardından da kamyona çarparak durdu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, araç kullanılmaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra araç trafik otoparkına çekildi.

Mark First'in kaza yaptığı aracın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu kaydedildi.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
14:38 Kılıçdaroğlu: Seçimler yasaların öngördüğü tarihte olacak
14:38 Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
14:37 Trabzon başına seyyar kale direği düşen boran, ağır yaralandı
14:37 Şanlıurfa tokalaşma bahanesiyle para çalan şüpheliyi, ailesi polise teslim etti
1.12.2019 14:39:12