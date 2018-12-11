Ukraynalı Turistlerde Artış Bekleniyor

11 Aralık 2018 Salı 11:04



11 Aralık 2018 Salı 11:04

Ukraynalıların, turistlik amaçlı ilk tercihleri yine Türkiye olması bekleniyor.Ukraynalı turistlerin turistik amaçlı yurtdışına çıkışlarda ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor. Yılda 1.3 milyon kişiyle Türkiye'ye en fazla turist gönderen 10 ülke arasında yer alan Ukrayna pazarına yapılan öngörü ve beklentiler son gelişmelere rağmen değişmedi. Bu beklenti ve öngörü; Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), THY ve Atlas Global işbirliğiyle Odessa'da düzenlenen workshop etkinliğinde teyid edildi.2019 yılında da artış bekleniyorTürkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından Ukrayna pazarına yönelik tanıtım çalışmalarıyla ilgili hazırlanan değerlendirme raporunda, Ukrayna turizm pazarının bu yılın Ocak-Ekim döneminde yüzde 7.3 artışla yüzde 1 milyon 301 bine yükseldiğini, bu yılın artışla kapanmasının beklendiği belirtildi. Turizm amaçlı yurtdışına çıkışlarda Türkiye'nin ilk tercih edilen ülke olmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, şöyle denildi: Ukrayna ile kara sınırı olan Polonya ve Macaristan hem Avrupa kapısı olarak diğer ülkelere ulaşmak için bir giriş noktası hem de hususi ve iş amaçlı çıkışlarda ilk uğrak noktası niteliğinde. Ukrayna'dan yıllık çıkan turist sayısı yaklaşık 1.9 milyon kişi ve bu alanda Türkiye açık ara lider durumda. Ukrayna istatistik verilerine göre 2017 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist sayısında yüzde 27 artış kaydedildi.Sonuçlar alınmaya başladı"Ülkemizde nitelikli ve gelir getiren turizmin arttırılmasının hem Bakanlığımızın hem de sektörün önceliği" denilen raporda, şu ifadelere yer verildi:"TÜROB'un Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında başlattığı ve ilk etapta Ukrayna pazarını hedefleyen projenin birinci ayağı Kiev'de gerçekleştirilmişti. Projenin ikinci ayağı olan Odessa'daki workshop organizasyonu, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TÜROB, THY ve Atlas Global işbirliğinde Odessa Bristol Hotel'de düzenlendi. Tanıtım ve pazarlamada hedef odaklı çalışmanın önemini ortaya koyan organizasyonun temel amacı gelir getirici ve nitelikli turist profilinin artırılmasını sağlamak, kültür ve şehir turizmini geliştirmek ve turizm ürünlerindeki çeşitliliği sürdürülebilir kılmak olarak belirlenmiştir. Bakanlık ve özel sektörün verimli işbirliği içerisinde konaklama, operasyon ve ulaşım alanındaki temel paydaşlarını biraraya getiren organizasyon ile katılımcılara pazarda önemli iş fırsatları sunulmuştur." - İSTANBUL