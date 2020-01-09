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Ukraynalı uzmanlar kazayı araştırmak için İran'a gitti

Ukrayna Havayolları'na ait uçağın İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerinin alınması ve kazanın detaylarının araştırılması için oluşturulan heyet İran'a gitti.

09.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:31
Havayolları'na ait uçağın 'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerinin alınması ve kazanın detaylarının araştırılması için oluşturulan heyet İran'a gitti.
İran'da Tahran- seferi için havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na (MAU) ait yolcu uçağında ölen yolcuların cenazelerinin getirilmesi ve kazaya ait detayların araştırılması için Ukrayna hükümeti tarafından oluşturulan heyet, Kiev'den Tahran'a gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in talimatıyla oluşturulan ekipte sağlık personelleri, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı çalışanları, istihbarat görevlileri ve Ukrayna Devlet Acil Servisi ekibi yer alıyor. Heyetin kara kutuyu incelemesi, kazaya dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarması ve cenazeleri Ukrayna'ya getirmesi bekleniyor.
(Bekir Keskin/İHA)
Ukraynalı uzmanlar kazayı araştırmak için İran'a gitti

Ukrayna, Tahran, Kiev, İran, Güncel

Kaynak: İHA


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