Haberler » Güncel » Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, bir yıl önce kazandığı Sakharov Ödülü'nü teslim aldı - Haber

Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, bir yıl önce kazandığı Sakharov Ödülü'nü teslim aldı

Avrupa Parlamentosunun (AP), düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara yönelik Sakharov Ödülü'nü geçen sene kazanan ancak hapiste olduğu için alamayan Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov'a ödülü bugün verildi.

26.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:22Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, bir yıl önce kazandığı Sakharov Ödülü'nü teslim aldı
Parlamentosunun (AP), düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara yönelik Sakharov Ödülü'nü geçen sene kazanan ancak hapiste olduğu için alamayan Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov'a ödülü bugün verildi.
'daki AP Kurulu'nda Başkan David Sassoli'nin katılımıyla düzenlenen törene katılan Sentsov, "Bu ödülü almak büyük bir onur ve sorumluluk. Ödülü tüm Rus hapishanelerinde bulunan siyasi mahkumlar adına alıyorum." diye konuştu.
Sassoli ise "Sayın Sentsov, prensipleri ve inançlarına sahip çıkarak, özgürlük için çok büyük bir bedel ödedi." değerlendirmesinde bulundu.
Kırım'ın yasa dışı ilhakına itiraz eden sinema yönetmeni Sentsov, 2014'te Rusya tarafından gözaltına alınmış ve terör örgütü kurmak suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.
Sentsov, Rusya ve Ukrayna arasında "35'e 35 formülü" ile eylül ayında yapılan esir ve tutuklu değişiminde serbest bırakılmıştı.
Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Strazburg, Yönetmen, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:50 Galatasaray-Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!
19:50 - İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı
19:49 İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
19:49 Erzurum'a 20 metrelik dev buz parkı
19:48 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeli aşılamadı
19:47 - Türklerin kurtarıldığı çöken otel görüntülendi
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:10 Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:55:37