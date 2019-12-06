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Ukraynalılar artık Rusya'ya kimlikleriyle giremeyecek

Ukrayna kendi vatandaşlarının Rusya'ya kimlikleriyle giriş yapmasının önüne geçmek için çalışma başlattığını duyurdu.

06.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:10Ukraynalılar artık Rusya'ya kimlikleriyle giremeyecek
Ukrayna kendi vatandaşlarının Rusya'ya kimlikleriyle giriş yapmasının önüne geçmek için çalışma başlattığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Servis Departmanı Müdürü Sergey Pogoreltsev, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna Hükümeti Bakanlar Kurulunun 1 Mart 2020 itibariyle kendi vatandaşlarının Rusya'ya giriş yapmasını engelleyen bir çalışma başlattığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarına uyguladığı vizesiz ve kimlikle ülkeye giriş serbestisini hatırlatan Pogoreltsev, "Hükümet, Ukrayna vatandaşlarının kimlikleriyle ve doğum belgeleriyle Rusya Federasyonu sınırlarına geçmesini iptal etmek için çalışma başlattı. 1997 ile 2011 yıllarında Rusya ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmaların askıya alınması için çalışılıyor" dedi.

Ukrayna'nın aldığı bu kararın gerekçesini ise güvenlik gerekçelerine dayandıran Pogoreltsev, "Rusya ile serbest geçiş anlaşmasının iptal edilme gerekçesi Ukrayna devlet güvenliğine tehdit oluşturduğu için bu karar alındı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafı Rusya ile 1997 ve 2011 yıllarında karşılıklı imzalanan kimlik ve doğum belgeleriyle geçiş hakkı anlaşmasını güvenlik sebebiyle 1 Mart 2015 tarihinden beri uygulamıyordu. Rusya ise bu anlaşmayı sürdürüp Ukrayna vatandaşlarının kimlik ve doğum belgeleriyle Rusya'ya girişlerine izin vermeye devam ediyordu. - KİEV

Güncel

Kaynak: İHA

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