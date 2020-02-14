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Ukraynalılar baklavaya hayran kaldı

Yunus Emre Enstitüsü organizesinde Kiev'de Gaziantep baklavası Ukraynalılara tanıtıldı.

14.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:40Ukraynalılar baklavaya hayran kaldı
Yunus Emre Enstitüsü organizesinde 'de baklavası Ukraynalılara tanıtıldı. Baklavayı tadan Ukraynalılar tadına doyamadı.

Yunus Emre Enstitüsü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Gaziantep baklavası tanıtıldı. Gaziantep baklavasını tüm dünyaya tanıtacak olan Yunus Emre Enstitüsü, tanıtım etkinliğine Kiev'den başladı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinin de destek verdiği organizasyonda Kiev Yunus Emre Türk Kültür Merkezine davet edilen Ukraynalılara baklavanın nasıl yapıldığı gösterildi. Baklava ustaları ile birlikte hamur açan Ukraynalı kadınlar, baklavanın tadına doyamadı.

Türk kültürüne yoğun ilginin olduğu Ukrayna'da Türkçe öğrenip Türk mutfağına merak salan Ukraynalı kadınlar, Gaziantep baklavası ustalarından baklava yapım tekniklerini öğrenmeye çalıştı. Baklava tanıtım organizasyonunda 50 tepsi baklava yenirken, yoldan geçen Ukraynalılara da baklava ikramı yapıldı. Ukraynalılar, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden baklavaya hayran kaldı. - KİEV

Gaziantep, Kiev, Güncel

Kaynak: İHA

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