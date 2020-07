Ukraynalılar güvenli tatil için yine Türkiye'yi tercih etti

Kaynak: DHA

Ukraynalılar güvenli tatil için yine Türkiye 'yi tercih ettiSonat KEREMKİEV, (DHA) ? Türkiye ile Ukrayna arasında, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3,5 ay boyunca durdurulan tarifeli yurt dışı seferleri yeniden başladı. Türk Hava Yolları (THY), tarifeli uçuşların başlamasının ardından Ukrayna'dan Türkiye'ye ilk uçuşunu bugün düzenledi. Yaklaşık 300 yolcu taşıyan THY uçağı sabah saatlerinde Kiev'den İstanbul'a hareket etti.Türk Hava Yolları (THY), tarifeli uçuşların başlamasının ardından Ukrayna'dan Türkiye'ye ilk uçuşunu bugün düzenledi. Yaklaşık 300 yolcu taşıyan THY uçağı sabah saatlerinde Kiev'den İstanbul'a hareket etti. THY seferlerinin yeniden başlaması nedeniyle Kiev Borispol Havaalanı'nda tören düzenlendi. İstanbul'dan gelen THY uçağı su takı ile karşılanırken, apronda bekleyen havaalanı personelleri üzerinde Welcome Back (Tekrar hoş geldiniz) yazılı pankart açtı.'İLİŞKİLERİN İYİ OLMASI SONUCU SEFERLER ERKEN BAŞLADI'DHA'nın sorularını yanıtlayan THY Ukrayna Müdürü Diçner Sayıcı, 'Yaklaşık 100 gün aradan sonra Kiev'e ilk uçuşumuzu bugün icra ediyoruz. Bu uçuşun şöyle de bir özelliği var. Ukrayna'ya Dream Liner tipi uçak ile ilk kez tarifeli sefer icra ediliyor. Kiev'e seferlerimizi günlük olarak başlattık. Sefer sayısını 13 Temmuz'dan itibaren haftalık 10'a çıkaracağız. Odesa ve Lviv'de de bugün itibarıyla seferlerimize başladık' dedi. Ukrayna'nın salgın döneminde hava sahasını erken açan ülkelerden biri olduğunu belirten Sayıcı, 'Türkiye ile Ukrayna'nın ilişkilerinin iyi durumda olması, seferlerin erken başlamasına da vesile oldu. Şu an için talepten memnunuz. Gidişatı önümüzdeki günlerde daha net görebileceğiz' diye konuştu.'NASIL MUTLUYUM ANLATAMAM'DHA'ya konuşan Ukraynalılar ise Türkiye'ye uçak seferlerin yeniden başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. İstanbul'a iş amacıyla gittiğini belirten Yuliya isimli Ukrayna vatandaşı, 'Türkiye'ye çok sık gidiyorum. Salgın nedeniyle planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Ama seferler başladığı için çok mutluyum. Türkiye'nin en çok mutfağını, özellikle de tatlılarını seviyorum' dedi. Antalya'ya tatile giden Yelizaveta isimli turist ise 'Antalya'yı çok seviyorum. Her yaz orada tatil yapıyoruz. 3 aydır sınırların açılmasını bekliyordum. Şu an nasıl mutluyum anlatamam. Türkiye'nin denizini, doğasını, iklimini seviyorum. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye'de tatil yapmak istiyorum' dedi.2019'DA UKRAYNALI TURİST SAYISI 1,5 MİLYONU GEÇTİTürkiye Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı 2019 yılında bir önceki seneye göre yüzde 12 artışla 1 milyon 560 bine yükseldi.