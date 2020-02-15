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Ukraynalıların Türkiye sevgisi

Türkiye'ye hayran olan Ukraynalılar, merak ettikleri Türk kültürünü ve mutfağını daha yakından tanımak için Türkçe öğreniyor.

15.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:07Ukraynalıların Türkiye sevgisi
'ye hayran olan Ukraynalılar, merak ettikleri Türk kültürünü ve mutfağını daha yakından tanımak için Türkçe öğreniyor.

Türkçe öğrenmek isteyen Ukraynalılar, 'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezine akın ediyor. Ukrayna'da en popüler dil olan Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenmek için Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe derslerine katılan Ukraynalılar, Türkçe'nin çok kolay bir dil olduğunu ve öğrenmeyi çok istediklerini söylediler.

Merkezde yerel okutman olarak görev yapan Svitlana Urum Osmanova, "Ukrayna'da Türkçe'ye çok ilgi olduğu için kurslarımıza da çok sayıda öğrenci katılıyor. Şuanda 120 civarında öğrencimiz var. Burada sadece Türkçe'yi değil, aynı zamanda Türkiye kültürünü, tarihini ve yemeklerini tanıyorlar" dedi.

Türkçe kurslarından başka yazım atölyeleri, Osmanlıca dersleri, film festivalleri de düzenlediklerini ve bunların da Ukraynalıların ilgisini çektiğini ifade eden Osmanova, "Bu güne kadar yüzlerce öğrencimiz mezun oldu" ifadelerini kullandı.

Kursa katılan Ukraynalılar ise, Türk kültürünü çok merak ettiklerini, Türkiye'yi çok sevdikleri için Türkçe'yi öğrendiklerini belirttiler. - KİEV

Ukrayna, Türkiye, Kiev, Güncel

Kaynak: İHA

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