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ÜKSM Resim sergisine ev sahipliği yapıyor

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde Engelliler Haftası ve Mevlana Haftası nedeniyle bir resim sergisi açıldı.

06.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:45ÜKSM Resim sergisine ev sahipliği yapıyor

Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Engelliler Haftası ve Mevlana Haftası nedeniyle bir resim sergisi açıldı.Sergide 25 resim, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından 2007'de yapılan "Mevlana" konulu resim yarışmasında ve 2008'de yapılan "Kent Yaşamı ve Engelli Vatandaşlarımız" konulu resim yarışmasında dereceye giren ve mansiyon alan eserlerin yer aldığı sergi, Aralık ayı sonuna kadar sürecek.


Mevlana Celaleddin Rumi, Engelliler Haftası, Ümraniye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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