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Ula Belediyesi yaşlılar ve kronik hastalar için iş başında

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Korona virüs önlemleri kapsamında açıklanan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara gelen sokağa çıkma yasağının ardından, ihtiyaçların giderilmesi hususunda sosyal destek ekibini görevlendirdi.

22.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:54
Ula Belediyesi yaşlılar ve kronik hastalar için iş başında
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Korona virüs önlemleri kapsamında açıklanan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara gelen sokağa çıkma yasağının ardından, ihtiyaçların giderilmesi hususunda sosyal destek ekibini görevlendirdi.

İhtiyacı olan vatandaşların talep etmeleri durumunda sosyal destek ekibi anında yaşlıların hizmetinde olacak ve ihtiyaçları giderilecek. Halk arasında yapımına hemen başlanan bu uygulama memnuniyetle karşılandı. Devletin her kurum ve makamını yanında hisseden yurttaşlar, virüs önlemleri kapsamında alınan tedbir ve uygulamalardan memnun.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya yaptığı açıklamada; "65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın Sokağa çıkma yasağından dolayı ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda belediyemiz sosyal destek ekibi iş başında Sizde ihtiyaçlarınız için sosyal destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz" dedi.

Ayrıca vatandaşlar 0(252) 242 30 08 nolu telefondan ekiplere rahatlıkla ulaşabilecekler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : İsmail Akkaya, Ula, Yaşam

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