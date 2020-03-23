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Ula Belediyesinden yaşlılara alışveriş desteği

Ula Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların alışveriş ihtiyaçlarını kurduğu sosyal destek ekibiyle karşılıyor.

23.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:06
Ula Belediyesinden yaşlılara alışveriş desteği
Ula Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların alışveriş ihtiyaçlarını kurduğu sosyal destek ekibiyle karşılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, kurulan sosyal destek ekibine 0 252 242 30 08 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya koronavirüse yönelik tedbirlerin artırıldığını belirterek, "65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağından dolayı ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda belediyemiz sosyal destek ekibi iş başındadır. Siz de ihtiyaçlarınız için sosyal destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : İsmail Akkaya, Ula, Güncel

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