Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ula'da sokaklar drone ile denetlendi

Ula ilçesinde 65 yaş üstü ve 20 yaşından küçük vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı polis ekiplerince drone ile havadan denetlendi.

14.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:04
Ula ilçesinde 65 yaş üstü ve 20 yaşından küçük vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı polis ekiplerince drone ile havadan denetlendi.
Ula Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile havadan yapılan denetimlerde 65 yaş üstü ve 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkma yasağına uyup uymadıklarına bakıldı.
Yaya devriyeler gün boyu cadde ve sokaklarla denetimlerini sürdürürken, polis araçlarından da vatandaşların evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.
İlçede kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuyla evden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara her türlü yardımın yapıldığı, ekiplerin vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürdüğü belirtildi. Ula’da sokaklar drone ile denetlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Ula, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Ula'da sokaklar drone ile denetlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:05: Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı - Haber 19:04: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber 19:02: TOBB Borsalar Konseyi Üyeleri telekonferans ile bir araya geldi - Haber 19:02: TEKNOSAB projesi Karacabey'de tüm hızıyla ilerliyor - Haber 19:01: Ordu Valisi Yavuz: Bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 17:59: Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı - Haber