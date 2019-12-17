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Ulaş Belediye Başkanı İlbey, kadın kursiyerleri ziyaret etti

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara katılan kadın kursiyerleri ziyaret etti.

17.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:14Ulaş Belediye Başkanı İlbey, kadın kursiyerleri ziyaret etti
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara katılan kadın kursiyerleri ziyaret etti.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ek binasında açılan dikim ve geleneksel el nakışları kursuna katılan kadınlarla bir araya gelen İlbey, çalışmalar hakkında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşkun'dan bilgi aldı.
Kadın kursiyerlerle sohbet eden İlbey, ilçede Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadın ve erkeklere yönelik açılan mesleki kursları önemsediğini ifade ederek, "Hanım kardeşlerimizin sosyal hayatın her alanında yer almalarının önemli olduğunu, kadınların toplum içerisinde hak ettikleri yeri almaları gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
İlbey, kursiyerlerden komşularını da kurslara katılmaları konusunda ikna etmelerini istedi.

Halk Eğitimi Merkezi, Yıldırım Turan, Güncel

Kaynak: AA

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