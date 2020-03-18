Ulaş Belediyesi zabıta ekipleri marketleri denetledi
Ulaş Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kolonya, dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için marketleri denetledi.
18.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:56
Ulaş Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kolonya, dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için marketleri denetledi.
Raflardaki ürünlerin satış ve geliş fiyatlarını karşılaştıran ekipler, işletmecilere uyarılarda bulundu.
Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zor zamanı fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmamaya kararlıyız. İlçedeki tüm marketlerde uygulama kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.
Belediye ekiplerinin başlattığı çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden market sahipleri de koronavirüsü fırsata çevirmek isteyenlere gereken cezanın kesilmesini istedi.
Raflardaki ürünlerin satış ve geliş fiyatlarını karşılaştıran ekipler, işletmecilere uyarılarda bulundu.
Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zor zamanı fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmamaya kararlıyız. İlçedeki tüm marketlerde uygulama kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.
Belediye ekiplerinin başlattığı çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden market sahipleri de koronavirüsü fırsata çevirmek isteyenlere gereken cezanın kesilmesini istedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Yıldırım Turan, Zabıta, Güncel
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