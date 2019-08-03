Ulaş Gölü Mesire Alanı'nda çevre düzenlenmesi

Ulaş Belediyesi, Ulaş Gölü mesire alanında çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların kaliteli hizmet almasını amaçladıklarını ifade ederek, "İlçe merkezinde bulunan göçmen kuşların barındığı, vatandaşların ve piknikseverlerin uğrak yeri göldeki mesire alanında bazı çalışmalar yapıyoruz. Tuvalet, çocuk oyun grupları, piknik alanları ve kamelyaların bakımlarını yapıyoruz." dedi.

Mesire alanını doğa ile iç içe keyifli vakit geçirilebilecek yer haline geleceğini dile getiren İlbey, piknikçilerden piknik sonrası evlerine dönmeden önce çevreyi temiz tutmalarını istedi.

İlbey, ayrıca ilçe mezarlığında da çevre düzenlemesi yaparak Kurban Bayramı öncesi mezarlık bölgesindeki kuru otların toplandığını, çiçek ve ağaçların sulandığını ve çeşmelerin faaliyete geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA