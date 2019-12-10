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Ulaş Gölü'nde kış sessizliği

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü kış ayları nedeniyle sessizliğe büründü.

10.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:00Ulaş Gölü'nde kış sessizliği
'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü kış ayları nedeniyle sessizliğe büründü.
Yaz ve sonbahar döneminde vatandaşların uğrak yeri olan Ulaş Gölü'nde kış sessizliği yaşanıyor.
Ulaş Gölü Tesisleri işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde gurbetçilerin ve piknikçilerin uğrak yeri olan, sakarmeke ve diğer göçmen kuşların barındığı ve sazlıklar arasında yavrularını büyüttüğü gölün, havaların soğumasıyla sessizliğe büründüğünü söyledi.
Havaların soğumasıyla göl kıyısındaki piknik alanları ve kameriyelerin boş kaldığını ifade eden Aslan, ara sıra vatandaşların gölü ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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