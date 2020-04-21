Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ulaş Gölü'nde koronavirüs sessizliği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde piknikçilerin uğrak yeri olan ve olta balıkçılığının yapıldığı Ulaş Gölü mesire alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründüYürüyüş ve piknik yapmak için insanların doldurduğu mesire alanında, Kovid-19 nedeniyle yürüyüş yolları ve...

21.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:54
Ulaş Gölü'nde koronavirüs sessizliği
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde piknikçilerin uğrak yeri olan ve olta balıkçılığının yapıldığı Ulaş Gölü mesire alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü
Yürüyüş ve piknik yapmak için insanların doldurduğu mesire alanında, Kovid-19 nedeniyle yürüyüş yolları ve kamelyalar boş kaldı.
Özellikle gurbetçilerin ve Sivaslıların uğrak mekanı mesire alanının yeni sakinleri, sokak hayvanları ve kuşlar oldu.
Ulaş Gölü işletmecisi Kemal Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle tesisimiz kapalı, sabah tesise geliyorum mesire alanında bazı düzenlemeler yapıyorum. Geçen sene nisan ayında mesire alanımız çok doluydu, gurbetten gelen Ulaşlıların ilk uğrak yeriydi. İnşallah Türkiye olarak bu illetten kurtuluruz işletmeci olarak ve vatandaşlar olarak eski günlerimize döneriz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
24 Nisan’da tüm kamu çalışanlar idari izinli sayılacak Haberler
24 Nisan'da tüm kamu çalışanlar idari izinli sayılacak
Haberler ›› Güncel ››Ulaş Gölü'nde koronavirüs sessizliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:11: Polislerden minik Ömer'e doğum günü sürprizi - Haber 17:10: Yeşilyurt'ta ilk güneş enerji santrali 850 evin günlük enerjini karşılayacak - Haber 17:10: Amasya'da sağlık çalışanları için dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu - Haber 17:10: Gercüş'te dolu etkili oldu - Haber 17:08: Kerkük'te sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi - Haber 17:00: Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak - Haber 16:36: Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:12: Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz - Haber 13:24: Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı - Magazin 12:30: Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor - Haber