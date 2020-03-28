Ulaş ilçesinde ateş ölçerle kontroller başladı

Sivas 'ın Ulaş ilçesine araçla giriş yapanların koronavirüse (Kovid-19) karşı ateşi ölçülüyor.

Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada, ilçeye giriş ve çıkış yapan araçlardaki şoför ve yolcularda ateş ölçümü ve sağlık taraması yapıldı.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, "Ekiplerimiz ilçe girişinde sürücü ve araçtakilerin ateşini ölçüp salgın hakkında bilgilendirme yapıyor." dedi.

Kaynak: AA