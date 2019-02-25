Ulaş Kaymakam Vekili Dalak, Köyleri Ziyaret Etti

Altınyayla
Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, ilçeye bağlı köylere ziyarette bulundu.
Ulaş ilçesine bağlı Aşağıada, Bostankaya
ve Akkaya köylerini ziyaret eden Dalak, köylülerle sohbet etti, isteklerini dinledi.
Devlet olarak eksikliklerin giderilmesi için her türlü gayretin gösterildiğini belirten Dalak, "Köylerimizin ihtiyaçlarını önceliklerine göre yerine getirmeye çalışıyoruz. Taleplerin yerine getirilmesinde hakkaniyete riayet edilerek devlete yardımcı olunması, her şeyin devletten beklenilmeden imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturulmasının sağlanması yönünde hareket edilmesi de önemli." diye konuştu.
Köy muhtarları ve köylüler ziyaretten dolayı Dalak'a teşekkür etti.
Ziyaretlerde İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih
Demirbaş, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek ve ilgili daire amirleri de hazır bulundu.
Bostankaya, Altınyayla, Güncel
Kaynak: AA