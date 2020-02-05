Haberler » Güncel » Ulaş Kaymakamı Akköz'den karayolları personeline ziyaret - Haber

Ulaş Kaymakamı Akköz'den karayolları personeline ziyaret

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Karayolları Kovalı Bakımevi personelini ziyaret etti.

05.02.2020 08:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:30Ulaş Kaymakamı Akköz'den karayolları personeline ziyaret
'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Karayolları Kovalı Bakımevi personelini ziyaret etti.

Akköz, karla mücadele çalışmalarını yürüten Karayolları Kovalı Bakımevi personeliyle biraraya gelerek sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Akköz, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"İlçe Özel İdaresi ve Karayolları personelimiz özverili şekilde çalışarak köylerimizin ilçe ve ilimizle bağlantılarını sürekli açık tuttular. Bu nedenle biz de ekibimize destek vermek, moral ve motivasyonlarının daha da iyi olması için ziyaret gerçekleştirdik. Bu husustaki çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim."
Karayolları personeli de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Akköz'e teşekkür etti.

Muhammed Burak, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:00  Yaşar Nuri Öztürk kimdir? Yaşar Nuri Öztürk nereli, neden öldü?
01:00  5 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
5.02.2020 08:46:06