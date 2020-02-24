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Ulaş Kaymakamı Akköz, Eskikarahisar'da incelemelerde bulundu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Eskikarahisar köyündeki ilkokul ve sağlık evinde incelemelerde bulundu.

24.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:08Ulaş Kaymakamı Akköz, Eskikarahisar'da incelemelerde bulundu
'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Eskikarahisar köyündeki ilkokul ve sağlık evinde incelemelerde bulundu.
Akköz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik ve okulda görevli öğretmenden binanın fiziki durumu hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akköz, çeşitli hediyeler verdi.
Daha sonra sağlık evine geçen Akköz, buradaki incelemelerinin ardından çalışanlarla sohbet etti.
Her zaman çalışanların yanında olduklarını belirten Akköz, "Personellerimiz kendilerini yalnız hissetmesinler diye onları ziyaret ettik. İstedikleri zaman bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımıza hizmeti veren tüm kurum ve çalışanlarımızın yanındayız." dedi.

Muhammed Burak, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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