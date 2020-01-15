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Ulaş Kaymakamı Akköz, ilçe hastanesini denetledi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ilçe hastanesinde denetimlerde bulundu.

15.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:01Ulaş Kaymakamı Akköz, ilçe hastanesini denetledi
'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ilçe hastanesinde denetimlerde bulundu.
İlçe hastanesinde denetim yapan Akköz, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşa hizmet noktasında hiçbir sorun yaşamaması için gayret gösterdiklerini belirtti.
Akköz, şunları kaydetti:
"Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışından yola çıkarak gerekli duyarlılığın gösterilmesi noktasında zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarını özellikle sabah saatlerinde denetimlerimiz olacak. Devletimiz bize tevdi edilmiş saatler içinde görev yerinde olmamızı emrediyorsa, bunun başka türlü izahı yok. Tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının bu anlamda duyarlı davranmasını ve görevini layıkıyla yerine getirmesini bekliyorum."
Kurallara uyan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akköz, vatandaşların sağlığının her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

Muhammed Burak, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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