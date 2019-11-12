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Ulaş Kaymakamı Akköz, öğrencilere kaynak kitabı dağıttı

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıttı.

12.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:28Ulaş Kaymakamı Akköz, öğrencilere kaynak kitabı dağıttı
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıttı.

Yenikarahisar Mehmet Ali Demet İlk/Ortaokulunu ziyaret eden Akköz, okul müdürü Rahmi Yıldız'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sınıfları da ziyaret eden Akköz, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Akköz, öğrencilerden dağıtılan kitapları iyi değerlendirmelerini isteyerek, "Gireceğiniz sınavı küçümsemeyin, bu sınav sizin geleceğinizi belirleyecek. Sizler bizim göz nurumuzsunuz, yıllar önce bizler de bu sıralarda oturduk. Tek yapmanız gereken çalışmak." dedi.
Eğitimdeki akademik başarıyı arttırmak için Sivas Valiliğince başlatılan "KÖPRÜ Projesi" kapsamında öğrencilere kaynak kitap dağıttıklarını ifade eden Akköz, "İlçemizdeki mevcut başarıyı arttırmak adına öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi sürekli destekleyeceğiz. Eğitime katkımız artarak devam edecek." diye konuştu.
Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de eğitime verdiği destekten dolayı Akköz'e teşekkür etti.

Muhammed Burak, LGS, Güncel

Kaynak: AA

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