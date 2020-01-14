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Ulaş Kaymakamı Akköz, öğrencilerle bir araya geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

14.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:16Ulaş Kaymakamı Akköz, öğrencilerle bir araya geldi
'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Akköz, kaymakamlık mesleğini anlattı.
Öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulunan ve deneyimlerini paylaşan Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımızca yürütülen '300 Fikir 300 Proje' çalışmaları kapsamında ilçemiz öğrencilerini kendilerine rol model olabilecek kişilerle buluşturarak, meslek tanıtımları yapmak, donanımlarını arttırmak, katkıda bulunabilmek amacıyla bu programı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu proje gençlerimiz için faydalı olur." dedi.

Anadolu Lisesi, Muhammed Burak, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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