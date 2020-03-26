Ulaş'ta asfalt yama çalışmalarına başlandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde asfalt yama çalışmaları başladı.
26.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:16
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde asfalt yama çalışmaları başladı.
Çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Turan İlbey, "Ana caddelerimizde kış mevsiminde asfalt yolların üzerinde çukurlar ve bozuk satıhlar oluşmuştu. Havaların güzel gitmesini fırsat bilerek yolların bakım ve onarımını yapıyoruz." dedi.
İlbey, hava şartları uygun olduğu müddetçe yama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
İlçe esnafı çalışmalardan dolayı İlbey'e teşekkür etti.
Çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Turan İlbey, "Ana caddelerimizde kış mevsiminde asfalt yolların üzerinde çukurlar ve bozuk satıhlar oluşmuştu. Havaların güzel gitmesini fırsat bilerek yolların bakım ve onarımını yapıyoruz." dedi.
İlbey, hava şartları uygun olduğu müddetçe yama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
İlçe esnafı çalışmalardan dolayı İlbey'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Yıldırım Turan, Sivas, Güncel