Haberler » Güncel » Ulaş'ta 'atık pili getir şekeri götür' uygulaması - Haber

Ulaş'ta "atık pili getir şekeri götür" uygulaması

Sivas'ın Ulaş ilçesinde başlatılan "atık pili getir, şekeri götür" uygulaması ilgi görüyor.

06.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:06Ulaş'ta
'ın Ulaş ilçesinde başlatılan "atık pili getir, şekeri götür" uygulaması ilgi görüyor.
Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilere yönelik proje başlattıklarını söyledi.
Kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini ve geri kazanımın sağlanmasını hedeflediklerini belirten Aydın, "Ulaş ilkokulu olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında 'atık pili getir, şekeri götür' uygulaması başlattık. Evlerindeki atık pilleri getiren öğrencilerimize şeker veriyoruz." dedi.
Uygulamanın öğrencilerin çok hoşuna gittiğine vurgu yapan Aydın, proje kapsamında çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Sivas, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:06:38