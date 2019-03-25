Ulaş'ta Baharın Müjdecisi Kuzular Doğmaya Başladı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde baharın müjdecisi olarak görülen kuzuların doğmaya başlaması, yetiştiricilerin yüzünü güldürüyor.Baharın müjdecisi olarak görülen kuzu doğumlarının başlamasıyla yetiştiricileri tatlı bir telaş sardı. Kuzu doğumları, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı.İlçe merkezinde koyun yetiştiriciliği yapan Niyazi Akkavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuzuların doğmasıyla çalışmaları gün doğmadan başlayıp gece saatlerine kadar sürdürüyoruz. Zahmetli ve yorucu uğraşın verdiği yorgunluğu, dünyaya gelen kuzuları kucağımıza aldığımızda unutuyoruz. Kuzuların sesleri bizlere farklı bir sevinç yaşatıyor." dedi.Akkavak, "Kuzuların süt emme alışkanlığı edinmesi için Koyunları kuzularıyla 24 saat boyunca aynı ağılda bekletiyoruz." diye konuştu.