Ulaş'ta "Başarıya Giden Yolda Beni Takip Et" Projesi

30 Kasım 2018 Cuma 17:09



30 Kasım 2018 Cuma 17:09

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, okumanın önemine dikkat çekmek için "Başarıyagiden yolda beni takip et" adlı proje başlattı.Proje kapsamında müdürlükteki toplantı odası kütüphaneye dönüştürüldü. Müdürlük personeli de her gün yarım saat kütüphane de kitap okuyor.Personelle birlikte kitap okuyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında oluşturulan kütüphaneye personelin isteği doğrultusunda belirlenen kitaplar aldıklarını söyledi.Projeyle personele okuma kültürünü kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Gül, "Personelimizle her gün saat 09.00-09.30 arasında okuma etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öğretmenler, öğrencilere ve velilere kitap okuma bilinci kazandırmak için öncelikle bizokuyoruz. Sözle değil uygulama ile tüm personele mesaj veriyoruz." diye konuştu.Bu projeyi ilçedeki tüm okullarda hayat geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:"Kurumda görev yapan yöneticiler,öğretmenler ve personeller, belirlenen teneffüslerde hep birlikte koridorlarda oluşturulanokuma köşesinde kitap okuyacak. Bu şekilde öğrencilere rol model olacaklar. Veliler de veli toplantıları ile okul içi etkinliklerle öğrencileringörebilecekleri mekanlarda kitap okuyacak. Daha sonra veliler, öğrencilerle beraber evlerde kitap okuyacaklar.Projenin son aşaması ise öğrencilerin kitap okuyanları için teneffüsler belirlenecek ve birliktekitap okuma kültürü kazandırılacak."