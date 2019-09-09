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Ulaş'ta bin 234 öğrenciye ücretsiz kitaplarını teslim edildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bin 234 öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtıldı.

09.09.2019 14:20 Ulaş'ta bin 234 öğrenciye ücretsiz kitaplarını teslim edildi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bin 234 öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtıldı.

Ulaş İlkokulunda düzenlenen kitap dağıtım töreninde Mücahit Gül yaptığı konuşmada, ilçede eğitim gören tüm öğrencilere, ders kitaplarının yanı sıra çalışma kitapları dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ile ilçe merkezindeki Ulaş İlkokulu, Vali Lütfi Tuncel, Cumhuriyet ve Ulaş İmam Hatip Orta Okullarını gezerek öğrencilere kitap dağıttı.

Gül, Ulaş'ta var olan eğitim kalitesini daha da arttırmak için çaba gösterileceğini Ortaokullarda geçen yıl olduğu gibi bu yılda LGS sınavlarına aralıksız çalışmaların ve desteklerin devam edeceğini ifade ederek velilerin de çalışmalara destek olmasını istedi. Törene, Okul müdürleri,Müdür yardımcıları, öğretmenler ve veliler katıldı. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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