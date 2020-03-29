Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ulaş'ta cami imamı ücretsiz ıslak mendil dağıtıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer, kendi imkanlarıyla yaptırdığı 10 bin adet tek kullanımlık ıslak mendilleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

29.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:42
Ulaş'ta cami imamı ücretsiz ıslak mendil dağıtıyor
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer, kendi imkanlarıyla yaptırdığı 10 bin adet tek kullanımlık ıslak mendilleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.
Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en önemli tedbirin hijyen olduğunu ifade etti.
Tedbirlere katkı sağlamak amacıyla kendi imkanlarıyla yaptırdığı tek kullanımlık ıslak mendilleri dağıttığını aktaran Başer, "Tedbirlere ufak da olsa bir katkı sağladığım için büyük mutluluk duydum." dedi.
Islak mendilleri evden çıkmaları kısıtlanan yaşlılara ve kronik rahatsızlığı bulunanlara ev ev gezerek ücretsiz dağıttığını anlatan Başer, kaymakamlık ve bazı kurumlara da bıraktığını anlattı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Bilal Başer, Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ulaş'ta cami imamı ücretsiz ıslak mendil dağıtıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
Ankara’da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı
Haberler bu kez iyi! Kovid-19’a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi Haberler
Haberler bu kez iyi! Kovid-19'a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:58: Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyor - Haber 14:58: Kayseri'de "Evde kal" çağrısına uyuluyor - Haber 14:58: Doğu Anadolu'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor - Haber 14:58: Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle Cidde için karantina kararı - Haber 14:57: Ankara'da da çocukların pazara ve markete girmesi yasaklandı - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler