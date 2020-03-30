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Ulaş'ta cami imamları yaşlıların yardımına koşuyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan cami imamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında yardımlarını sürdürüyor.

30.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:58
Ulaş'ta cami imamları yaşlıların yardımına koşuyor
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan cami imamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında yardımlarını sürdürüyor.
Ulaş Müftüsü İzzet Kendir, AA muhabirine, Müftülük koordinesinde din görevlilerinin Vefa Sosyal Destek Grubunun gönüllü üyesi olduğunu söyledi.
Din görevlilerinin 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi kimsesizlere, şefkate muhtaç insanlara ziyarette bulunduğunu belirten Kendir, "Ziyaret esnasında vatandaşlarımıza moral veriliyor ve ihtiyaçları varsa karşılanıyor." dedi.
Kendir, din görevlilerinin farklı zaman dilimlerinde de cami minaresinden vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardığını da ifade etti.
İnsanlığın bir an evvel koronavirüs salgınından kurtulmasını temenni eden Kendir, "Sahada gönüllü olarak çalışan din görevlisi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başta sağlıkçılar olmak üzere tüm çalışanları Allah bu virüsten korusun." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Müftülük, Sivas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ulaş'ta cami imamları yaşlıların yardımına koşuyor - Haberler

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