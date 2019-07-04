Ulaş'ta çevre düzenleme çalışmaları

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye tarafından yeniden faaliyete geçirilen akaryakıt istasyonu çevresinde peyzaj düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas-Malatya kara yolunda bulunan, ilçeye 1 kilometre mesafedeki belediyeye ait akaryakıt istasyonunun maddi sıkıntılar nedeniyle faaliyette olmadığını anımsattı.

Göreve geldikten sonra bu sorunu ortadan kaldırdıklarını ve istasyonda satışların yeniden başladığını aktaran İlbey, "Çok şükür sıkıntıyı atlatarak satışlarımız başladı. Bu sıkıntıyı atlattıktan sonra istasyonumuz çevresini daha modern ve kullanışlı bir hale getirmek için peyzaj düzenlemesi yaparak ışıklandırma, yeşillendirme sahası ve çocuk parkı, kamelya, oturma bankları koyma çalışmalarına başladık." dedi.

Akaryakıt istasyonunun ilçeye hayırlı olmasını dileyen İlbey, "İstasyonumuza gelen sürücülerin, aileleri ve çocukları burada hem dinlenecek hem de yakıtını alacak. Ayrıca istasyonumuza gelen sürücülerimize ikramlarımız olacak, istasyonumuz eski görünümü yerine daha modern ve kullanışlı hale gelecek." diye konuştu.

Kaynak: AA