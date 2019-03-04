Ulaş'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı

Kaynak: AA

Ulaş İlkokulu'nda 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği verilen alarm sonrası öğrenciler güvenli şekilde okuldan tahliye edildi.Tatbikat öncesi öğretmenler sınıflarda öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler, tahliye planı ve ilk yardım konularında bilgiler verdi.Bilgilendirmenin ardından senaryo gereği çalan sirenlerle öğrenciler deprem anında yapılması gerekenleri uyguladı. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler kontrollü şekilde okul binasından çıkartıldı.Okul Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatların çok önemli olduğunu belirterek, "Deprem gibi doğa olayların yaşanması doğaldır, önemli olan o esnada yapılması gerekenlerdir." diye konuştu.