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Ulaş'ta dikim kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadınlara yönelik dikim kursu açıldı.

21.10.2019 10:22Ulaş'ta dikim kursu açıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadınlara yönelik dikim kursu açıldı.
Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlüğün ek binasında kadınlara yönelik kadın üst giysileri dikim kursu açtıklarını söyledi.
Kursa 18 kadın kursiyerin katıldığını belirten Coşgun, "Kursumuz Giyim Üretim ve Moda Tasarımı Teknoloji Öğretmeni Hatice Arslan tarafından etek, pantolon, tunik, gömlek, çocuk giysileri ve manto dikimi kursu olarak verilmekte. Kurs, 24 Şubat 2020 tarihinde sona erecek ve kurs sonrası sınava tabi tutulacak kursiyerlerden başarılı olanlara sertifikaları verilecek." dedi.
Kursta yapılan ürünlerin sergileneceğini de ifade eden Coşgun, kursiyerlerin kursta öğrendiklerini kazanca çevirebileceklerini kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezi, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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