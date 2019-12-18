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Ulaş'ta drama atölyesi açılacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde drama atölyesi açılacak.

18.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:32Ulaş'ta drama atölyesi açılacak
'ın Ulaş ilçesinde drama atölyesi açılacak.
Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet , AA muhabirine, okullarında Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde önemli rolü olan tasarım ve beceri atölyelerinden drama atölyesi açılacağını söyledi.
Drama atölyesinin öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve bitme aşamasına gelen drama atölyesi ev ortamı görünümünde olacak. Öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek üzere oluşturulan yaratıcı drama atölyesinde öğrenciler yaratıcılık özelliklerini geliştirecek ve oyunla hayal güçlerini harekete geçirmek için dikkat, algılama, dinleme, role girme, doğaçlama konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini kazanacak."

milli eğitim bakanlığı, Aydın, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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