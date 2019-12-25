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Ulaş'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" denetimi yapıldı.

25.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:14 Ulaş'ta
'ın Ulaş ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" denetimi yapıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, kahvehaneler, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı için iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Denetimlerde vatandaşlarımıza tütün ürünlerinin tüketilmesinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu, bu ürünlerin tüketilmesinin kullananların yanı sıra pasif olarak tütün dumanına maruz kalanları da etkilediğini anlattık." dedi.
Denetime, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sami Dikme, İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed İğci, Çevre Sağlık Teknisyeni Hediye Ateş ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek de katıldı.

Muhammed Burak, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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