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Ulaş'ta erik ağacı çiçek açtı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde erik ağacının bu yıl ikinci kez çiçek açması görenleri şaşırttı.

21.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:18Ulaş'ta erik ağacı çiçek açtı
'ın Ulaş ilçesinde erik ağacının bu yıl ikinci kez çiçek açması görenleri şaşırttı.
Gümüşpınar köyünde Mehmet 'a (64) ait evin bahçesindeki erik ağacı kasım ayında çiçek açtı.
Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hava sıcaklıklarının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.
Evinin bahçesindeki erik ağacının bu mevsimde çiçek açmasının şaşkınlığını yaşadığını belirten Aydın, "Köyde çiftçilikle uğraşıyorum, hobi olarak evimin bahçesinde meyve yetiştiriyorum. Bahçeyi gezerken erik ağacının çiçek açtığını fark ettim. Daha önce karşılaşmadığım bir manzara karşısında şaşkınlık yaşadım." dedi.

Aydın, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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