Haberler » Spor » Ulaş'ta futbol turnuvası düzenlendi

Ulaş'ta futbol turnuvası düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Spor Sivas Projesi" kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

10.10.2019 14:36Ulaş'ta futbol turnuvası düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Spor Sivas Projesi" kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı.
Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirilen turnuva, çekişmeli maçlara sahne oldu.
Okul Müdürü Muammer Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından başlatılan Spor Sivas Projesi kapsamında sınıflar arası halı saha turnuvası düzenlendiklerini söyledi.
Proje hakkında da bilgi veren Gülmez, "Amacımız, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunmak. Proje kapsamında yıl boyunca tüm öğrencilerimizin sportif etkinliklere katılımını sağlayarak sevgi, hoşgörü ve centilmenlik çerçevesinde sporu sevdirmek istiyoruz." dedi.
Müdür yardımcısı Köksal Coşgun öncülüğünde ve beden eğitimi öğretmeni Yılmaz Polat koordinatörlüğünde gerçekleştirilen futbol turnuvasının sonununda kazanan takıma kupa verilecek.

Okul Müdürü, Futbol, Sivas, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:31 Türkiye Mobil Oyun araştırması açıklandı
15:24 Okul spor kulüplerine malzeme desteği
15:22 Uluslararası Bodrum Cup yarışlarında dalgalanacak bayraklar özel öğrencilerden
15:21 Hız tutkunları Kepez'de buluşuyor
15:19 Bakan Yardımcısı Ersöz Kayseri'de
15:14 Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
15:10 Real Madrid'den pota altına takviye
10.10.2019 15:32:27