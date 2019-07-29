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Ulaş'ta halı saha futbol turnuvası düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Müftülük tarafından halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

29.07.2019 15:24 Ulaş'ta halı saha futbol turnuvası düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Müftülük tarafından halı saha futbol turnuvası düzenlendi.
İlçe Özel İdaresine ait halı sahada düzenlenen turnuvada, ilçe merkezinde yaz döneminde açılan Kur'an kursuna katılan öğrenciler mücadele etti.
İlçe Müftüsü İzzet Kendir, AA muhabirine, "Kurslarımızda çocuklarımız Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, ahlaki değerlerimizi ve arkadaşlık ortamını öğreniyor. Ailelerin bizlere emanet ettiği geleceğimizin umudu çocuklarımızın manevi ihtiyaçlarını karşılamakla beraber onlara yönelik futbol turnuvası da düzenlendik." dedi.

Müftülük, Futbol, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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