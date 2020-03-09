Ulaş'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokullar arası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
09.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:14
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde ilkokullar arası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya, Ulaş, Yenikarahisar Mehmet Ali Demet ve Baharözü Ersin Yıldız ilkokullarından 8 öğrenci katıldı.
Kaymakam Muhammed Burak Akköz, yarışmada yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşı, en zor zamanlarımızda dahi maneviyatımızı yaşatmıştır. İstiklal Marşı'nı sadece önemli günlerde ve törenlerde okumayın, her yerde okuyun." diye konuştu
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise yarışmayı Mehmet Akif Ersoy'u tanıtmak ve öğrencilere öz güven kazandırmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.
Yarışmada, Baharözü Ersin Yıldız İlkokulu'ndan Ayşe Nur Topkaya birinci, Canan Çiçek ikinci, Ulaş İlkokulu'ndan Hayrunnisa Güneş üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliklerinde hediyelerinin verileceği öğrenildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya, Ulaş, Yenikarahisar Mehmet Ali Demet ve Baharözü Ersin Yıldız ilkokullarından 8 öğrenci katıldı.
Kaymakam Muhammed Burak Akköz, yarışmada yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşı, en zor zamanlarımızda dahi maneviyatımızı yaşatmıştır. İstiklal Marşı'nı sadece önemli günlerde ve törenlerde okumayın, her yerde okuyun." diye konuştu
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise yarışmayı Mehmet Akif Ersoy'u tanıtmak ve öğrencilere öz güven kazandırmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.
Yarışmada, Baharözü Ersin Yıldız İlkokulu'ndan Ayşe Nur Topkaya birinci, Canan Çiçek ikinci, Ulaş İlkokulu'ndan Hayrunnisa Güneş üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliklerinde hediyelerinin verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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